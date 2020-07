Chi è Marco Montemagno, adesso anche su RaiPlay: curiosità e biografia (Di lunedì 6 luglio 2020) Coloro che seguono assiduamente RaiPlay avranno avuto certamente piacere nel constatare l’arrivo sul canale di “Che lavoro farai da grande?”, un programma che racconta come sono cambiate nel corso del tempo (e come cambieranno ancora in futuro) alcune professioni. A condurre questo format c’è Marco Montemagno, 48 anni, milanese ma oggi a Brighton, divulgatore e imprenditore molto attivo sui social, con quasi 3 milioni di followers. Montemagno, che il pubblico conosce anche con il soprannome di Monty, è considerato uno dei personaggi di spicco del web. Un successo che deriva anche dalla sua straordinaria capacità di rendere comprensibili a tutti dei concetti non così immediati. La sua parlata, unitamente ad espressioni simpatiche e amichevoli, catalizza il pubblico e lo rende estremamente partecipe. Sul suo sito internet, Montemagno si ... Leggi su nonsolo.tv

