Calciomercato Fiorentina – Commisso ha messo nel mirino un grande centrocampista. ecco di chi si tratta (Di lunedì 6 luglio 2020) Calciomercato Fiorentina – Rocco Commisso vuole fare grande la Fiorentina, per questo motivo già lo scorso anno ha ingaggiato in rosa Frank Ribery, esterno d’attacco di grande esperienza internazionale, ma non solo riuscì a convincere Chiesa, e a restare a Firenze. Adesso sta cercando di portare in viola un’altro grande campione trattasi di Thiago Silva, colpo che libererebbe Milenkovic e che darebbe ancora una maggior esperienza alla squadra. Il presidente della viola, inoltre, aveva cercato di convincere il Brescia a cedere Tonali, ma il giocatore ha deciso di rifiutare qualsiasi offerta, poiché vuole l’Inter. Oltre al mercato in entrata si parla anche delle uscite, appunto, Milenkovic è il primo che sicuramente lascerà la Fiorentina, per accasarsi molto probabilmente al Milan, anche se sul giocatore ci sono molte ... Leggi su giornal

FabrizioRomano : Daniele De Rossi nel mirino della #Fiorentina come nuovo allenatore per la prossima stagione: la bomba di @DiMarzio… - SkySport : Alia Guagni saluta la sua Firenze: la Spagna è davvero vicina - Mondo_sportivo : NEWS #calciomercato La Nazione- #Paquetà per #Milenkovic: la trattativa prosegue Secondo quanto appreso da la… - TempiRossoneri : #calciomercato #LaNazione Il #Milan è pronto a rilanciare l'offerta alla Fiorentina per il difensore Milenkovic. I… - Fefinho83 : RT @milansette: Milan, nuova offerta per Milenkovic: i dettagli -