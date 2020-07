Brad Pitt sarà il protagonista di Bullet Train, diretto da David Leitch (Di lunedì 6 luglio 2020) Brad Pitt ha trovato il suo prossimo progetto: il film action Bullet Train, diretto dall'esperto del genere David Leitch. Brad Pitt sarà il protagonista del nuovo film action Bullet Train, un action movie che verrà diretto dal regista David Leitch. Il lungometraggio sarà prodotto da Sony Pictures e sarà ispirato al romanzo giapponese Maria Beetle di Kotaro Isaka. La sceneggiatura di Bullet Train sarà firmata da Zak Olkewicz in collaborazione con David Leitch. Al centro della storia ci saranno cinque assassini che si ritrovano a bordo di un treno ad alta velocità da Tokyo a Morioka che prevede solo alcune fermate lungo il tragitto, scoprendo così che le loro missioni potrebbero essere collegate tra loro. Chi riuscirà a scendere ... Leggi su movieplayer

