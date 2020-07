Barbara D’Urso la mostra orgogliosa: “E’ una meraviglia, fatta apposta per me…” [FOTO] (Di lunedì 6 luglio 2020) Barbara D’Urso riceve un regalo personalizzato Da un paio di settimane Barbara D’Urso è ufficialmente in vacanza. Qualche giorno fa Lady Cologno ha fatto una breve escursione a Venezia insieme ad amici. Una gita in barca che ha scatenato una serie di polemiche. Il motivo? In tutte le FOTO e clip che ha condiviso su Instagram non ha mai rispettato la distanza fisica e indossava la mascherina. In attesa di vederla di nuovo sul piccolo schermo coi suoi programmi (Pomeriggio Cinque, Live Non è la D’Urso e Domenica Live), Carmelita attraverso delle Stories su IG ha fatto vedere un regalo personalizzato che ha ricevuto di recente. Si tratta di una borsa di velluto rosso che lei considera “scicchissima” visto che è unico prototipo. Carmelita mostra con orgoglio una borsa con la scritta Live Non è la D’Urso Dopo una breve vacanza ... Leggi su kontrokultura

