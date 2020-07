Antonino Cannavacciuolo perde 30 kg: l’incredibile trasformazione del giudice di Masterchef 10 (Di lunedì 6 luglio 2020) 30kg in meno per Antonino Cannavacciuolo. Volto ormai storico di Masterchef, il cuoco napoletano ha ammesso di aver intrapreso un regime alimentare più sano. La rivelazione arriva da un’intervista per il settimanale Oggi, in cui Antonino Cannavacciuolo ha raccontato: Sono stata vicino a un bivio. Pesavo tanto, sono arrivato a 155 chili, mi sentivo stanco, dormivo male. Tre anni fa ho detto basta e mi sono comprato un tapis roulant. La mattina faccio camminata veloce e pesi, non seguo una dieta. Sto solo un po’ attento, non mi sono tolto niente. Oggi peso 126-127 kg chili, ogni tre, quattro mesi perdo un chilo: la bilancia non deve più salire, deve solo scendere. Se una sera esagero a cena con gli amici, il giorno dopo insalata, corsa e flessioni. Qualche giorno fa abbiamo fatto le prove costume Masterchef: sono passato da una taglia 66 a una 60.fonte: ... Leggi su trendit

