Alpi, il mistero della neve rosa sui ghiacciai (Di lunedì 6 luglio 2020) La neve si fa rosa sui ghiacciai delle Alpi. Ricercatori italiani stanno indagando la misteriosa comparsa di rosa sul ghiaccio, colorazione attribuita ad alghe che accelerano gli effetti del cambiamento climatico. Si è anche aperto un dibattito fra studiosi sulla provenienza delle alghe. Secondo Biagio Di Mauro, ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, la neve rosa osservata su parti del ghiacciaio Presena è probabilmente causata dalla stessa pianta, la Ancylonema nordenskioeldii, che si trova in Groenlandia nella cosidetta zona d'ombra dove il ghiaccio perenne è in fusione. «L’alga non è pericolosa, è un fenomeno naturale che si verifica durante i periodi primaverili ed estivi alle latitidini intermedie, ma anche ai poli», ha detto Di Mauro che in precedenza aveva studiato le alghe sul ghiacciaio del Morteratsch in ... Leggi su gqitalia

moneypuntoit : ?? Italia, il mistero del ghiaccio rosa sulle Alpi preoccupa gli scienziati ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Alpi mistero Italia, il mistero del ghiaccio rosa sulle Alpi preoccupa gli scienziati ForexInfo.it Italia, il mistero del ghiaccio rosa sulle Alpi preoccupa gli scienziati

La neve si colora di rosa sulle Alpi italiane: un misterioso fenomeno tanto suggestivo quanto allarmante. Ecco cosa hanno scoperto gli scienziati. Gli scienziati stanno studiando il misterioso ghiacci ...

È arrivata la cometa di luglio. Quando e come si può vedere la Neowise C/2020 F3

Da domenica 5 luglio è iniziata la caccia alla cometa più bella ed appariscente dopo la straordinaria Hale-Bopp del 1997. Questa mattina già dopo le 4 e un quarto osservando esattamente a Nord Est l'o ...

La neve si colora di rosa sulle Alpi italiane: un misterioso fenomeno tanto suggestivo quanto allarmante. Ecco cosa hanno scoperto gli scienziati. Gli scienziati stanno studiando il misterioso ghiacci ...Da domenica 5 luglio è iniziata la caccia alla cometa più bella ed appariscente dopo la straordinaria Hale-Bopp del 1997. Questa mattina già dopo le 4 e un quarto osservando esattamente a Nord Est l'o ...