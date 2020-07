Alici all’acqua pazza (Di lunedì 6 luglio 2020) Le Alici all’acqua pazza sono una ricetta rapida e comoda per i pranzi o le cene d’estate. La ricetta è economica, ma veramente ricca di gusto. Vediamo insieme il procedimento. Ingredienti:Segui Termometro Politico su Google News 1 kg di Alici12-15 pomodorini freschi1 spicchio d’aglio1 tazzina di vino bianco1 tazzina d’acqua1 ciuffo di prezzemolo frescoSale fino q.b.3-4 cucchiai di olio extravergine d’olivaPer preparare le Alici all’acqua pazza iniziamo con la pulizia delle Alici, se avete le Alici già pulite potete saltare questo passaggio: pulite le Alici sotto l’acqua corrente fredda, schiacciate la testa e tiratela via, poi togliete anche la lisca e le interiora. Sciacquate ancora bene e poi appoggiate le Alici in un piatto. A questo punto pulite uno spicchio di aglio e tagliate i pomodorini a pezzetti ... Leggi su termometropolitico

