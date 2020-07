Addio a Ennio Morricone, l’autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano (Di lunedì 6 luglio 2020) È morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta, il premio Oscar Ennio Morricone. Il grande musicista e compositore, autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale, aveva 91 anni. Qualche giorna fa si era rotto il femore. Ennio Morricone, un colosso della musica Era un colosso della musica. Famosissime le sue composizioni musicali per i film, da Per un pugno di dollari a Mission a C’era una volta in America da Nuovo cinema Paradiso a Malena. I funerali si terranno in forma privata «nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre ispirato gli atti della sua esistenza». Lo annuncia la famiglia del premio Oscar attraverso l’amico e legale Giorgio Assumma. Morricone, si legge nella nota, si è spento «all’alba del 6 luglio in Roma con il conforto della ... Leggi su secoloditalia

Agenzia_Ansa : Addio a Ennio Morricone. Il compositore è morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta.… - matteosalvinimi : Un commosso addio al Maestro Ennio #Morricone, genio italiano che con la sua arte ha fatto la storia della musica e… - RaiCultura : Addio al maestro Ennio Morricone, genio italiano, premio Oscar, autore di musiche e colonne sonore indimenticabili… - crivellanna : Morto Ennio Morricone, le sue musiche da Oscar - Cultura & Spettacoli - ANSA - rmc_official : Il nostro ricordo di #EnnioMorricone -