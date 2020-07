Vite al limite, Steven è passato da 370 a 90 Kg, eccolo oggi (Di domenica 5 luglio 2020) Ecco chi è Steven, protagonista del programma Real Time, Vite al limite. Quanto pesava, com’è oggi dopo il trattamento ed altre curiosità Steven Assanti (Fonte foto: YouTube)Steven Assanti è stato tra i protagonisti del programma seguitissimo di Real Time, Vite al limite, e che quindi si sottopose alle cure del dottor Nowzaradan. Steven Assanti Vite al limite Quando è arrivato in cura, presso il format di Real Time, Steven, arrivato con suo fratello Justin, pesava circa 370 chili. Justin, versava in condizioni meno critiche al momento dell’inizio delle riprese, e pesava circa 100 kg in meno. I fratelli Assanti, hanno vissuto un’infanzia traumatizzante, fino a trovare conforto nel cibo, rovinando la loro salute. Sarà il loro padre ad attraversare il paese, in cerca di un aiuto, che troverà nel dottor ... Leggi su chenews

Era Gina Krasley di Vite al Limite e pesava 275 kg: finale inaspettato [FOTO]

Il fedele pubblico di Vite al Limite si chiede spesso che fine facciano i protagonisti dei vari episodi. Alcuni, infatti, riescono a superare gli ostacoli spesso psicologici che impediscono loro di di ...

