Speleologi bloccati in una grotta sulla Majella: due tratti in salvo, il terzo trovato morto (Di domenica 5 luglio 2020) Sono rimasti oltre un sifone, un passaggio allagato, che si è riempito d’acqua quando si trovavano a circa 70 metri dall’ingresso. Uno speleologo è morto e gli altri due colleghi sono stati tratti in salvo dopo essere rimasti bloccati in una grotta a circa due chilometri dal centro abitato di Roccamorice, alle pendici della Majella, in Abruzzo. Due Speleologi sono stati tratti in salvo sabato sera: entrambi di Ancona, sono stati trasportati dal 118 all’ospedale di Pescara per accertamenti. Sono estremamente provati, ma in buone condizioni fisiche. Questa mattina invece il Cnsas ha dato la notizia della morte del terzo uomo, originario di Chieti: “Il Soccorso Alpino e Speleologico, con il supporto dei vigili del fuoco, ha estratto da poco la salma dalla grotta, non appena il livello dell’acqua ne ha permesso il recupero”, si legge su ... Leggi su ilfattoquotidiano

