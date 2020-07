Semplicemente pazzesco: lei è Belen, sapete chi sta abbracciando? La prova: vive un periodo drammatico | Video (Di domenica 5 luglio 2020) Cambia tutto, Belen Rodriguez. Non solo uomo, con Stefano De Martino ormai definitivamente archiviato dopo i presunti tradimenti e le voci rilanciate da Dagospia sul flirt con Alessia Marcuzzi (smentito da entrambi). La showgirl argentina cambia infatti radicalmente approccio anche nei confronti di Nina Moric, storica ed acerrima nemica, un rancore sorto ai tempi del "passaggio" di Fabrizio Corona dall'una all'altra. Addirittura, la Moric portò in tribunale la Rodriguez che la aveva chiamata "viado". Ma ora, come detto, cambia tutto. E lo dimostra un Video girato al locale Anema e Core, quello in cui Belen ondeggiava di bianco vestita e avvinghiata alla sua presunta nuova fiamma, Giangi Antinolfi. Già, perché nel Video rilanciato sempre da Dagospia, si vedono Belen Rodriguez e Nina Moric abbracciarsi, con la seconda che con modi molto affettuosi consolava la ... Leggi su liberoquotidiano

Cambia tutto, Belen Rodriguez. Non solo uomo, con Stefano De Martino ormai definitivamente archiviato dopo i presunti tradimenti e le voci rilanciate da Dagospia sul flirt con Alessia Marcuzzi ...

Pier Silvio Berlusconi tutto muscoli: fisico pazzesco a 51 anni, la clamorosa copertina di Chi di Signorini

Un manager "tutto sport, lavoro e famiglia". Pier Silvio Berlusconi mostra i muscoli nella (clamorosa) copertina dell'ultimo numero di Chi, diretto da Alfonso Signorini. Che il vicepresidente Mediaset ...

