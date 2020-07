Migranti della Ocean Viking in mare da un mese. Dov'è finita l'indignazione della sinistra? (Di domenica 5 luglio 2020) I 180 Migranti della Ocean Viking sono in mare da un mese. L'autorizzazione allo sbarco è arrivata da poche ore. Ma dov'è finita l'indignazione della sinistra? Di quella stessa sinistra che oggi è al governo e che fino a ieri scendeva in piazza contro le politiche sull'immigrazione di Salvini? Nel frattempo sulla nave 25 sono minori, 17 senza genitori e 6 hanno tentato il suicidio. E la sinistra che fa a parte qualche dichiarazione di circostanza? L'inutile ritardo di questo sbarco ha messo a rischio la vita dei Migranti, scrive SOS Mediterranee sui social. Intanto, dopo i tamponi, lo sbarco a Porto Empedocle è in programma domani. Troppo tardi per dimostrare di governare con coerenza. Sono stremati i 180 Migranti sulla nave Ocean Viking della Ong Sos Méditerranée da giorni in mare nel Mediterraneo. Ci ... Leggi su iltempo

Noiconsalvini : ?? MINACCIAVANO DI SUICIDARSI E IL GOVERNO ITALIANO SUBITO “ABBOCCA”: I 200 CLANDESTINI DELLA ONG NORVEGESE VERRANN… - fanpage : A bordo della nave #OceanViking di Sos Mediterranee è stato dichiarato lo stato d’emergenza. In 24 ore si sono regi… - Agenzia_Ansa : Lunedì i #migranti della #OceanViking saliranno sulla Moby Zazà, la nave-quarantena che staziona davanti a Porto Em… - IgordbF : RT @collettiva_news: A bordo della nave umanitaria #OceanViking la disperazione dei migranti salvati. Da giorni in mare, torturati in Libia… - salomone_l : RT @tempoweb: Migranti della Ocean Viking in mare da un mese. Dov'è finita l'indignazione della sinistra? #oceanviking #migranti #portoempe… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti della Il sindaco di Pozzallo: "Pronto ad accogliere i migranti della Ocean Viking, ma per la sicurezza di tutti meglio la quarantena in mare" la Repubblica Marsala, la denuncia di un migrante: "Discoteca vietata perché siamo stranieri"

18:40Marsala, la denuncia di un migrante: "Discoteca vietata perché siamo stranieri" 18:35Coronavirus: nessun nuovo contagiato, ma i tamponi eseguiti sono la metà di ieri 18:24Ancora incendi che minac ...

Ocean Viking, autorizzata a sbarcare in Italia la nave con 180 migranti

Nella giornata del 5 luglio le autorità marittime italiane hanno dato l’ok allo sbarco per la nave Ocean Viking, attualmente ferma a 16 miglia nautiche dalle coste sudorientali della Sicilia con 180 m ...

18:40Marsala, la denuncia di un migrante: "Discoteca vietata perché siamo stranieri" 18:35Coronavirus: nessun nuovo contagiato, ma i tamponi eseguiti sono la metà di ieri 18:24Ancora incendi che minac ...Nella giornata del 5 luglio le autorità marittime italiane hanno dato l’ok allo sbarco per la nave Ocean Viking, attualmente ferma a 16 miglia nautiche dalle coste sudorientali della Sicilia con 180 m ...