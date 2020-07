La Ocean Viking verso porto Empedocle. I 180 migranti resteranno in quarantena sulla nave Moby Zaza (Di domenica 5 luglio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in diretta Centottanta migranti, soccorsi in tre operazioni diverse tra il 25 e il 26 giugno. 51 persone tratte in salvo da una barca intercettata vicino a Lampedusa. 67 recuperati da un’imbarcazione a Sud dell’isola della Pelagie e ancora altri 63 trovati nella zona Sar di Malta. Dopo quasi 10 giorni in mare, i passeggeri della Ocean Viking potranno attraccare. La nave della ong Sos Mediterranée si sta dirigendo verso porto Empedocle, vicino Agrigento. Questa mattina i medici della Asp e dell’Usmaf di Ragusa hanno fatto i tamponi a tutti le persone a bordo. Gli esiti si sapranno solo nella giornata di domani. In ogni caso i migranti non potranno sbarcare subito, prima dovranno rimanere per 14 giorni sulla nave quarantena Moby Zaza. Questa imbarcazione è stata noleggiata dalla Protezione civile proprio per ... Leggi su open.online

davidealgebris : Ma come si permette Salvini di tenere ostaggi 180 disperati sulla Ocean Viking? Razzista e disumano.. A scusate si… - TNannicini : Bello Conte dai Ragazzi del Cinema America, se poi facesse sbarcare i 180 poveri cristi dell'Ocean Viking sarebbe ancora più bello - LegaSalvini : ??Minacciano il suicido... e il governo accoglie i 180 clandestini della Ocean Viking, avanti c’è posto. CI FATE VE… - m1marisa : RT @matteosalvinimi: Altri 180 da far sbarcare (e mantenere) a carico degli Italiani. Ma i soldi per aiutare tutti i disabili non ci sono..… - gsoricaro : RT @matteosalvinimi: Altri 180 da far sbarcare (e mantenere) a carico degli Italiani. Ma i soldi per aiutare tutti i disabili non ci sono..… -