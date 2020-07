LA ANTICA MIOPIA DELLE SEMPLIFICAZIONI (Di domenica 5 luglio 2020) Semplificazione è una parola di moda per il diritto, come lo sono (o lo sono state) spending rewiew, sussidiarietà o sburocratizzazione.Come dice la Treccani, la semplificazione è quel fenomeno "mediante il quale una struttura più complessa è sostituita da una più semplice, cioè più agevole, meno impegnativa, per utenti e cittadini".Sicuramente il nostro sistema giuridico e la nostra burocrazia hanno molto bisogno di semplificazione.Il problema vero è che da molti anni si parla di semplificazione. Da molti.Già nel 1852 nel Regno di Sardegna, durante il I Governo Cavour, discuteva del "Riordinamento dell'amministrazione centrale e della Contabilità generale dello Stato". E il relatore a quel disegno di legge, onorevole Paolo Farina, già si lamentava di quell'"andirivieni di documenti da un ufficio ... Leggi su panorama

