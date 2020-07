Inter, parla l'agente di Hakimi: "Zidane è stato la causa del trasferimento. Grazie a Conte se ora è quì" (Di domenica 5 luglio 2020) L'agente di Achraf Hakimi, Alejandro Camano, ha parlato ai microfoni del portale marocchino Al Mountakhab del trasferimento del suo assisito dal Real Madrid all'Inter, riservando parole di riguardo all'allenatore dei blancos Zinedine Zidane ed elogiando, infine, il tecnico Interista Antonio Conte, che ha avuto il merito di portare avanti i contatti con il calciatore: Real Betis Balompie v Real Madrid CF - La Liga "Zidane è la ragione del trasferimento di Hakimi all’Inter - spiega l'agente -.... Leggi su 90min

Paolo_Bargiggia : Giovedi scorso un agente internazionale ha provato a sondare ancora una volta l'entourage di #Messi per provare a p… - junews24com : Hakimi Inter, parla l'agente: «Conte decisivo per l'arrivo di Achraf» - - nickmo30840597 : @MauroBarra4 Farebbero lo stesso anche se arrivasse Messi. Ormai è chiaro (almeno per me). Ogni volta che si parla… - Mr9_88 : RT @EmmeVaiPiano: Quel cane di austini parla ancora dei conti dell'Inter ora che sta fallendo o si è tappato quella fogna di merda, ridi ri… - 0Marcullo02 : RT @EmmeVaiPiano: Quel cane di austini parla ancora dei conti dell'Inter ora che sta fallendo o si è tappato quella fogna di merda, ridi ri… -