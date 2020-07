Inter, Conte: “Anche i giocatori hanno le loro colpe. Lautaro poteva fare meglio” (Di domenica 5 luglio 2020) Sorprende il tracollo Interno dell'Inter. I nerazzurri si fanno riprendere e superare dal Bologna e danno definitivamente addio allo scudetto. Il tecnico Antonio Conte commenta il k.o. dei suoi uomini.LE PAROLE DI Contecaption id="attachment 979969" align="alignnone" width="300" Conte (Getty Images)/captionL'Inter esce sconfitta contro il Bologna. Il tecnico Antonio Conte analizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di DAZN: "Grande delusione, siam riusciti a perdere una gara che dovevamo portare a casa in carrozza. Mi arrabbio con me stesso in quanto allenatore e responsabile di ciò che accade in campo. Anche i calciatori devono essere arrabbiati con loro stessi, anche loro hanno quell'un per cento di colpe. Le situazioni si valutano solo affrontandole, sono al mio primo anno qui, ho preso in eredità un pacchetto preconfezionato. Vogliamo lavorare, ma ... Leggi su itasportpress

Inter : ?? | INTERVISTA 'Non sarà una gara facile, ma seiamo preparati e vogliamo vincere'! Le parole di Antonio Conte all… - Inter : ?? | REPORT Nicolò #Barella non sarà a disposizione di Antonio Conte per la gara di oggi contro il Bologna a causa… - Inter : ?? | GRUPPO In una chat esclusiva con gli #InterClub, @iomatrix23 ha spiegato l'importanza di un gruppo unito. Il… - LaMiki72 : RT @GnocchiGene: L’ Inter condannata da due episodi: l’ingaggio di Marotta e l’acquisto di Conte #interbologna - CarloMartootchy : RT @jason05_: Conte dopo Inter-Brescia 'Se dovete prendervela con qualcuno, prendetevela con me'. Conte oggi invece è questo. Andò io ti s… -