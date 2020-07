Inter, confronto in corso tra Conte e la squadra nello spogliatoio (Di domenica 5 luglio 2020) Dopo la sconfitta rimediata contro il Bologna, Conte si sta confrontando con tutta la squadra all’Interno del proprio spogliatoio Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, non si è ancora presentato ai microfoni per la tradizionale Intervista post partita dopo la sconfitta rimediata contro il Bologna. L’ex allenatore della Juventus e della Nazionale si trova da circa all’Interno dello spogliatoio nerazzurro per un confronto con tutti i propri giocatori. Ad assistere vi è pure l’amministratore delegato dell’Inter, Andrea Marotta, per rappresentare la società. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

