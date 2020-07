Inter Bologna, Mihajlovic senza freni: “Se sei alla Juventus ti trattano diversamente” (Di domenica 5 luglio 2020) Inter Bologna – La squadra di Maurizio Sarri allunga notevolmente sull’Inter dopo la sconfitta Interna dei nerazzurri subita dalla squadra allenata da Sinisa Mihajlovic. Gli ospiti ribaltano il match nonostante l’inferiorità numerica causata dal rosso di Roberto Soriano. Il centrocampista è stato espulso per aver offeso il direttore di gara Luca Pairetto. Inter Bologna: Mihajlovic accusa anche la Juventus Il tecnico rossoblù è Intervenuto ai microfoni di Dazn ed ha parlato senza alcun freno dell’episodio che ha costretto la sua squadra a giocare in 10. L’ex terzino di Lazio ed Inter ha tuonato con queste parole: «Ovviamente lo stadio vuoto ha influito. Bisogna capire gli arbitri, che adesso sentono tutte le offese. Sono un po’ condizionati. Roberto ha sbagliato, ma con il pubblico l’arbitro non l’avrebbe ... Leggi su juvedipendenza

