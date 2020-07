Inter Bologna 1-2: cronaca e tabellino (Di domenica 5 luglio 2020) Allo Stadio San Siro, la 30ª giornata di Serie A 2019/20 tra Inter e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Per il secondo anno consecutivo il Bologna sbanca San Siro contro l’Inter. Juwara e Barrow annullano il momentaneo vantaggio di Lukaku. Sintesi Inter Bologna 1-2 MOVIOLA 89′ Sanchez vicino al pari – D’Ambrosio serve il cileno a centro area con un pallone che rimbalza davanti a lui. Il destro esce di pochissimo a lato! 81′ GOL DEL Bologna – Sanchez perde palla in attacco, dall’altra parte Dominguez serve Barrow tutto solo in area. L’attaccante rossoblu prende la mira e infila Handanovic per il vantaggio ospite. 2-1 Bologna! 76′ Espulso Bastoni – Ingenuità del difensore nerazzurro che tocca Juwara e, già ammonito, viene espulso 75′ Brozovic vicino al gol – Tiro a ... Leggi su calcionews24

