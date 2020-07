Il segnaposto sui sampietrini per un selfie con Giorgia Meloni (Di domenica 5 luglio 2020) A differenza di quanto accaduto lo scorso 2 giugno, il Centrodestra ha organizzato una piazza molto più coerente con le indicazione per le manifestazioni. Pochi eventi che hanno violato il protocollo sanitario sul distanziamento sociale – come Salvini che, come da tradizione, non è riuscito a rimanere distante dalle mani dei manifestanti – e molte accortezze per evitare di generare nuove polemiche. La più curiosa? Il segnaposto sui sampietrini di piazza del Popolo per farsi un selfie con Giorgia Meloni. LEGGI ANCHE > Siamo sicuri che la mossa di Giorgia Meloni di chiedere più sedie sia stata giusta? L’organizzazione, questa volta, è stata minuziosa. La manifestazione, infatti, è stata in forma statica, con le sedie messe a disposizione dei cittadini – anche se un po’ troppe rispetto ai partecipanti reali ... Leggi su giornalettismo

