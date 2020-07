I 3 allenatori che De Laurentiis avrebbe voluto portare a Napoli senza riuscirci (Di domenica 5 luglio 2020) Gennaro Gattuso sta facendo benissimo a Napoli. Ha ereditato una situazione difficile, ma da grande combattente è riuscito a rimettere a posto le cose. In una stagione difficile come quella attuale, grazie soprattutto al coach calabrese, i partenopei sono riusciti a portare a casa la Coppa Italia garantendosi anche la possibilità di giocare l'Europa League nella prossima annata calcistica oltre alla Supercoppa Italiana. Eppure Aurelio De Laurentiis, prima di Gattuso, aveva contattato altri... Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : allenatori che I 3 allenatori che De Laurentiis avrebbe voluto portare a Napoli senza riuscirci 90min Foligno, c’è unità di intenti Avanti con Cuccagna e Armillei

L’allenatore Antonio Armillei e il ‘diesse’ Michele Cuccagna ancora a braccetto con il Foligno calcio. Manca solo l’ufficialità. "Un dettaglio – spiega il presidente Guido Tofi - convinto che per ...

Salvate il soldato Beppe: la Fiorentina fa scudo attorno alla squadra

La Repubblica scrive che tra le voci su un futuro con nuovi possibili allenatori (Spalletti e De Rossi) e un presente con una salvezza tutta da conquistare, Beppe Iachini non vive un momento facile. N ...

