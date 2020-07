GP Austria, Toto Wolff: “Ho temuto un doppio ritiro” (Di domenica 5 luglio 2020) “Da un momento all’altro potevamo incappare in un ritiro anche doppio. Per questo abbiamo cercare di avvisare in ogni modo i piloti per portare a casa sane e salve le macchine“. Toto Wolff spiega così il pomeriggio complicato in casa Mercedes in un Gran Premio d’Austria dove le frecce nere sono riuscite a tirare fuori vittoria e quarto posto. “La situazione è stata piuttosto seria dopo pochi giri dal via – ha spiegato Wolff secondo quanto riportato da The-race.com -. La prima monoposto a dare segnali di allarme è stata quella di Bottas, poi anche la gemella affidata a Hamilton ha avuto lo stesso tipo di problema“. E sulla conformazione del tracciato: “Il Red Bull Ring è uno dei circuiti più probanti per queste componenti per effetto delle vibrazioni scatenate dalla tipologia dei cordoli. Il tracciato ... Leggi su sportface

