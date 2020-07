Gp Austria streaming e diretta tv: dove vedere la gara di Formula 1 (Di domenica 5 luglio 2020) Gp Austria streaming e diretta tv: dove vedere la gara di Formula 1 GP Austria F1 streaming TV – Oggi, domenica 5 luglio 2020, alle ore 15,10 va in scena, con tre mesi di ritardo (vista la pandemia di Coronavirus), il primo Gp della Formula 1 del 2020 sul circuito d’Austria, autodromo di Spielberg. Il tracciato di Zeltweg è un impianto molto particolare, completamente ristrutturato negli ultimi anni. Pista di proprietà della Red Bull. È grande l’attesa per la gara di oggi anche perché gli ultimi riferimenti prestazionali delle singole monoposto risalgono ai test invernali di Barcellona, disputati ormai oltre quattro mesi fa: chi avrà la meglio oggi? Alle 15,10 la risposta. Ma dove è possibile vedere il Gp d’Austria 2020 in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Il Gp d’Austria ... Leggi su tpi

OA_Sport : F1 oggi, GP Austria 2020: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8 - infoitsport : Gp Austria 2020, dove vederlo in tv e in streaming - infoitsport : F1 GP Austria, dove vederlo in diretta e streaming: orario qualifiche e gara - infoitsport : Come vedere in diretta streaming il GP d'Austria 2020 di Formula 1 - notiziefresche : DIRETTA GP Austria 2020 F1 Streaming: Oggi QUALIFICHE Gratis su Sky, Forza Ferrari! -