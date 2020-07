GELA il MARE in Argentina. Record, Inverno estremo? (Di domenica 5 luglio 2020) Una massa gelida di notevolissima intensità ha raggiunto la Terra del Fuoco e Santa Cruz, nell’estremo sud dell’Argentina, con un finale di giugno eccezionalmente rigido e temperature minime che hanno infranto i Record. Un’ondata di freddo di queste proporzioni mancava almeno dal 1995. Un’auto all’aperto a Rio Grande, Terra del FuocoIl freddo estremo è iniziato giovedì 25 giugno, quando a Rio Grande la colonnina di mercurio si era spinta fino a -9,8°C. Il gelo si è poi intensificato, fino a presentare temperature di -14 gradi sabato 27 e addirittura -16°C lo scorso mercoledì 1° luglio. Tralasciando il picco, questo evento di clima rigido è sorprendente per la sua persistenza. La sensazione termica è arrivata sino a -20°C. Nelle abitazioni, il problema più grosso tende ad essere ... Leggi su meteogiornale

Una massa gelida di notevolissima intensità ha raggiunto la Terra del Fuoco e Santa Cruz, nell’estremo sud dell’Argentina, con un finale di giugno eccezionalmente rigido e temperature minime che hanno ...

