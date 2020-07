Flick esalta Lewandowski: “In questa stagione può vincere il Pallone d’Oro” (Di domenica 5 luglio 2020) Robert Lewandowski può vincere il prossimo Pallone d'Oro. Ne è convinto il tecnico Hans Flick che dopo la vittoria della Coppa di Germania non ha dubbi sul centravanti polacco e le sue ambizioni di vincere l'ambito trofeo.Come riporta Goal, il tecnico del Bayern Monaco ha esaltato la stagione e i numeri strepitosi del suo centravanti arrivato a quita 51 reti stagionali e ancora decisivo per il double dei bavaresi.Flick: "Lewandowski Pallone d'Oro? Perché no?!"caption id="attachment 986761" align="alignnone" width="435" Lewandowski Bayern (Getty Images)/caption"51 gol stagionali già adesso sono qualcosa di incredibile", ha detto Flick riguardo al numero di reti messe a segno in questa annata da Lewandowski. "Con 34 gol in Bundesliga credo che Robert possa portare il Pallone d'Oro in Germania. Può essere il nuovo vincitore. Perché ... Leggi su itasportpress

