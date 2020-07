F1, Hamilton: “Penalità per un incidente di gara. In qualifica è stata colpa mia” (Di domenica 5 luglio 2020) “Ho cercato di fare di tutto, ho preso Bottas ed è incredibile che ancora una volta ci sia stato un contatto con Albon. Per me è stato un incidente di gara ma accetto la penalità“. Lewis Hamilton commenta così la penalità di cinque secondi per la quale è stato retrocesso dalla seconda alla quarta posizione al termine del Gran Premio d’Austria. “Non ho un sentimento particolare, la gara è finita e voglio solamente passare alla prossima – ha aggiunto il pilota britannico della Mercedes nel post gara -. Non è stato un gran weekend per me, anche in qualifica è stata totalmente colpa mia. E la penalità a inizio gara non mi ha destabilizzato, anzi: mi ha incoraggiato a fare una gara migliore”. Leggi su sportface

alesxhs : RT @miswrong_: Io quando ho scoperto della penalità di Hamilton #AustrianGP - JohnnyCerrans92 : RT @EnricoTurcato: Incredibile la gara che ha tirato fuori Charles #Leclerc. Ok i problemi di Verstappen e l’incidente di Albon, ok la pe… - ugualeuguale : Da ferrarista prendiamoci questi giorni secondi di penalità a Hamilton, ma per il bene di questo sport vogliamo… - Joaomeravigliao : RT @martisshe: le gioie di oggi in ordine: 1- Charles secondo 2- primo podio di Lando 3- Hamilton giù dal podio per penalità #AustrianGP - Gladiatorsf1 : @Saetta_McQueen Hamilton non meritava la penalità, non ha minimamente riaperto lo sterzo, stava girando. Vergogna questa F1 wrestling. -

