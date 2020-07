Dopo dieci settimane tornano in aumento i contagi nel giorno. Corona virus: Italia, attualmente 14642 positivi a test (21) con 34861 decessi (7) e 192108 guariti (164). Totale di 241611 casi (192) Dati della protezione civile (Di domenica 5 luglio 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. Il segno più riguardo ai nuovi contagi non si registrava da dieci settimane. L’ultima volta prima di oggi con una crescita nel numero di nuovi casi era stata registrata infatti il 26 aprile. L'articolo Dopo dieci settimane tornano in aumento i contagi nel giorno. Corona virus: Italia, attualmente 14642 positivi a test (21) con 34861 decessi (7) e 192108 guariti (164). Totale di 241611 casi (192) <span class="subtitle">Dati della protezione civile</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

GiovanniToti : In #Liguria, quando le cose dipendono da noi, si fanno! Dopo quasi dieci anni di abbandono, oggi la frana di Montal… - ilfoglio_it : Le origini forcaiole della vittoria del M5s a Parma, smontate con una sentenza arrivata 10 anni dopo - di… - Gian_Santovito : RT @fdragoni: Chi ha fatto peggio nei primi dieci anni di euro? L'Italia. Dopo la crisi del 2008 escludendo la Grecia? Sempre l'Italia! #le… - Tony_Skid : RT @fdragoni: Chi ha fatto peggio nei primi dieci anni di euro? L'Italia. Dopo la crisi del 2008 escludendo la Grecia? Sempre l'Italia! #le… - psicolabilina : Dieci minuti che guardo per terra dopo il finale della due -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo dieci RaFestival: Rumore di acque ritorna al Festival dopo dieci anni, monologo di Marco Martinelli Ravennawebtv.it La scelta di attendere Zanardi «Corpo e testa devono riposare»

I medici hanno allungato il periodo della sedazione per permettere al campione di stabilizzarsi il più possibile Poi si valuterà l’entità dei danni SIENA Con la giornata di ieri sono già due settimane ...

Estrazioni Lotto e Superenalotto 4 luglio 2020/ Numeri vincenti e top ritardatari

Dopo aver visto le quote del Superenalotto, continua la fuga del 38 su Genova, il re dei numeri ritardatari del Lotto. Una fuga solitaria per questo centenario, visto che disertato anche l’ultima estr ...

I medici hanno allungato il periodo della sedazione per permettere al campione di stabilizzarsi il più possibile Poi si valuterà l’entità dei danni SIENA Con la giornata di ieri sono già due settimane ...Dopo aver visto le quote del Superenalotto, continua la fuga del 38 su Genova, il re dei numeri ritardatari del Lotto. Una fuga solitaria per questo centenario, visto che disertato anche l’ultima estr ...