Affitti, le modifiche dei contratti si fanno online (Di domenica 5 luglio 2020) Affitti, semplificate le modifiche ai contrattiAffitti, il periodo transitorioAffitti, ratio del nuovo modelloAffitti, casi di cambiamento del canoneAffitti, semplificate le modifiche ai contrattiTorna su Più semplice la comunicazione in caso di variazione di un contratto di locazione o di affitto. A comunicarlo è l'Agenzia delle entrate che spiega come la rinegoziazione del contratto, sia in caso di diminuzione sia in caso di aumento del canone, può essere comunicata via web con il modello Rli (Registrazione locazioni immobili) senza andare allo sportello. La nuova versione del Modello, di agevole compilazione, è già disponibile sul sito dell'Agenzia. Rimane inoltre la modalità di presentazione "agile" prevista per la richiesta di servizi essenziali in via semplificata, mediante Pec o... Leggi su studiocataldi

