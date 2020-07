Temptation Island, Ciavy traditore seriale e Valeria si vendica (Di sabato 4 luglio 2020) Ciavy e Valeria sono una delle coppie di Temptation Island - il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ogni giovedì su Canale 5 - che ha maggiormente intrigato i telespettatori. Stanno insieme da 4 anni e il loro rapporto è un grande classico: lui vola come una farfalla e punge come un'ape le donne che ci stanno, lei “non immagino la mia vita senza di lui” e sta a casa a lavargli calzini e mutande insieme alla mamma. Sono un mistero: Ciavy è già un meme di Twitter non solo per il cranio lucido in grado di esaltare le sontuose orecchie svolazzanti che fanno diventare strabici a furia di fissarle ma anche per la personalità da PR di discoteche che non deve chiedere mai. Le single, veramente molto brave a mentire per tirargli fuori il peggio del peggio, lo assecondano ma con gli occhi lo compatiscono e si muovono in gruppo per non ... Leggi su iltempo

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - trash_italiano : 'Ti ho visto che le spalmavi l'Amuchina' [Temptation Island, 2020] - tempoweb : Temptation Island, Ciavy traditore seriale e Valeria si vendica #ciavy #valeria #temptationisland… - lnverso : @afspagnuolo - Ciao, sono Yolanda e ho dovuto cercare cosa fosse 'Temptation Island'. - Ciao, Yolanda. ?? - OhWhatFun__ : RT @Iperborea_: La smentita di De Martino mi è sembrata sincera, purtroppo. Niente raga, accontentiamoci di Temptation Island, l'unico tras… -