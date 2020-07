Taranto, il vento forte spinge le polveri dell’ex Ilva sulla città – VIDEO (Di sabato 4 luglio 2020) La città di Taranto invasa dalle polveri dell’ex Ilva che il forte vento ha spostato sulla città, il VIDEO del disastro ambientale Un VIDEO diffuso dall’associazione ambientalista Giustizia per Taranto, mostra la città completamente invasa dalle polveri provenienti dallo stabilimento ex Ilva trasportate dal forte vento. A farne maggiormente le spese è stato il quartiere … L'articolo Taranto, il vento forte spinge le polveri dell’ex Ilva sulla città – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Pinucciosono : Questo accade a #taranto quando soffia il vento. Oggii c'è vento e le polveri dell'ilva invadono il cielo. è giust… - fanpage : Le polveri tossiche hanno letteralmente invaso la zona. Le immagini - Corriere : Forte vento a Taranto, i fumi dell’ex Ilva sulla città. Gli ambientalisti: «Un disastro» - Lucia05149332 : RT @Corriere: Forte vento a Taranto, i fumi dell’ex Ilva sulla città. Gli ambientalisti: «Un disastro» - blindedgabs : RT @Pinucciosono: Questo accade a #taranto quando soffia il vento. Oggii c'è vento e le polveri dell'ilva invadono il cielo. è giusto che… -

(ANSA) - BARI, 4 LUG - Il maltempo in Puglia ha colpito particolarmente Taranto e provincia, con vento forte, piogga battente e grandine dai chicchi "grossi come albicocche" che, denunciano Coldiretti ...Il maltempo, segnalato oggi un po' in tutta la Puglia, ha colpito particolarmente Taranto e provincia, con vento forte, pioggia battente e grandine dai chicchi "grossi come albicocche" che, denuncia C ...