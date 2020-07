Serie A: le partite della trentesima giornata su Sky e DAZN (Di sabato 4 luglio 2020) Juventus-Torino Prosegue spedito il campionato di Serie A con il sabato e la domenica dedicati alla trentesima giornata. Ecco quali partite trasmetterà Sky e quali il servizio di streaming online DAZN. Serie A 2019/20: dove seguire le partite della trentesima giornata Il turno si apre oggi pomeriggio alle 17.15 con il derby della Mole, all’Allianz Stadium, tra Juventus e Torino. In serata riflettori sul match dell’Olimpico tra Lazio e Milan. Chiudono la giornata domenica sera Napoli e Roma al San Paolo. Nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV delle partite: Sabato 4 luglio ore 17.15 Juventus-Torino, diretta SkySport Serie A e SkySport 252 ore 19.30 Sassuolo-Lecce, diretta SkySport Serie A e SkySport 251 ore 21.45 Lazio-Milan, diretta DAZN e DAZN1 Domenica 5 luglio ore 17.15 Inter-Bologna, diretta DAZN e DAZN1 ore 19.30 Cagliari-Atalanta, diretta ... Leggi su davidemaggio

