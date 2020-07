Reerum, così il menù diventa digitale: l’applicazione di due giovani meridionali (Di sabato 4 luglio 2020) Una giovane azienda meridionale, la calabrese Reerum, ha realizzato un’app gratuita per digitalizzare i menù e aiutare bar e ristoranti in difficoltà nell’epoca del coronavirus. L’applicazione si chiama QuickMenu e permetterà alle varie attività horeca (Hotellerie-Restaurant-Café etc) di rimpiazzare i menù cartacei, sempre meno presenti per via delle nuove normative di contrasto alla diffusione del Covid-19. A realizzare questa app sono stati dei giovani calabresi, alcuni dei quali studenti dell’Università della Calabria, residenti nell’area territoriale di Corigliano Rossano. Si tratta di Alessandro Cofone (amministratore e art director), Dario Aversente (software engineer) e Demetrio Canadè (software engineer). QuickMenu è un’applicazione semplice: permette in pochi passaggi la ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Reerum così Reerum, così il menù diventa digitale: l'applicazione di due giovani meridionali Il Denaro