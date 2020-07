Pallanuoto, in A1 maschile una squadra non si iscrive. A1 Femminile campionato a 8 squadre (Di sabato 4 luglio 2020) La Federazione Italiano Nuoto, in seguito alla rinuncia della CC Napoli all’iscrizione al prossimo campionato di Pallanuoto di serie A1 maschile, ha stabilito che la squadra promossa in A1 è la società San Donato Metanopoli Sport.SERIE A1 Femminile A 8 squadreA seguito della rinuncia all’iscrizione al prossimo campionato di serie A1 Femminile delle società Rapallo Pallanuoto e NC Milano, la Federazione Italiana Nuoto ha deciso che il prossimo campionato di serie A1 Femminile si disputerà a otto squadre con il blocco delle retrocessioni. La prossima stagione 2020-2021 prevede inoltre il Torneo di Qualificazione Olimpica in programma a Trieste dal 17 al 24 gennaio 2021. Il campionato di Pallanuoto serie A2 Femminile 2020-2021 comporterà la promozione nella massima serie di due squadre. Pallanuoto, in A1 ... Leggi su itasportpress

