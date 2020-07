Nathaly Caldonazzo commenta Temptation Island | La sua esperienza è stata uno shock (Di sabato 4 luglio 2020) Nathaly Caldonazzo commenta Temptation Island e gli atteggiamenti delle coppie di quest’anno, ricordando la sua esperienza particolarmente difficile. Ecco cosa ha confessato. Il 2 Luglio è andata in onda la prima puntata di Temptation Island e i protagonisti stanno già facendo parlare di sé. Gli ex concorrenti del reality show estivo hanno deciso di dare … L'articolo Nathaly Caldonazzo commenta Temptation Island La sua esperienza è stata uno shock proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Novella_2000 : Nathaly Caldonazzo lancia una frecciatina all’ex Andrea Ippoliti e commenta le coppie di Temptation Island - Notiziedi_it : Nathaly Caldonazzo lancia una frecciatina all’ex Andrea Ippoliti e commenta le coppie di Temptation Island - zazoomblog : Temptation Island Nathaly Caldonazzo: “Per me è stato uno choc” poi svela qual è la sua coppia preferita -… - gossipn60139485 : Nathaly Caldonazzo, Temptation: cosa pensa delle coppie, poi tuona sull'ex ? - gossiparaaah : Nathaly Caldonazzo, Temptation: cosa pensa delle coppie, poi tuona sull'ex ? -

Ultime Notizie dalla rete : Nathaly Caldonazzo

Il 2 Luglio è andata in onda la prima puntata di Temptation Island e i protagonisti stanno già facendo parlare di sé. Gli ex concorrenti del reality show estivo hanno deciso di dare la loro opinione e ...Nathaly Caldonazzo è tornata a parlare. E l’argomento del sue parole non poteva non essere il suo ex. Ma che cosa ha detto? Mentre la nuova edizione ha preso il via, c’è chi pensa a chi per ‘Temptatio ...