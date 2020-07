Napoli, Insigne: «Mai voluto andar via, ma non dipende solo da me» (Di sabato 4 luglio 2020) Lorenzo Insigne ha parlato sulle pagine del Corriere della Sera: queste le parole dell’attaccante e capitano del Napoli Lorenzo Insigne si è raccontato sulle pagine del Corriere della Sera tra passato, presente e futuro. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni sulla permanenza al Napoli: «Non ho mai pensato di andar via. Giocare nella propria città è il sogno di chiunque. Non dipende, certo, soltanto da me. Vediamo cosa dice De Laurentiis. Sono tranquillo, ho altri due anni di contratto. Non c’è un problema di questo tipo, se vuole sono qui. Tra noi c’è un confronto autentico e leale. Con qualche scontro, ma come è normale che sia». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

