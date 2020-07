Lista comitati, oltre 300 a Taverna del Re: c’è anche la Nugnes (Di sabato 4 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – oltre 300 persone a Taverna del Re per l’evento organizzato dai comitati, con Stop Biocidio in testa, verso la costruzione di un polo ambientaLista alle prossime regionali. Spunta tra i partecipanti, come anticipato da Anteprima 24, anche la parlamentare Paola Nugnes ex storica attivista della prima ora del M5S. All’appello e alla futura Lista che vede in prima linea comitati, associazioni e centri sociali tra cui Insurgencia, hanno risposto anche Sinistra italiana, Rifondazione e Comunisti italiani. L’evento appena cominciato si tiene in un luogo simbolo delle ecoballe e del disastro ambientale. Luogo scelto dai comitati per sottolineare la necessità di una politica che metta al centro il tema e la sfida ambientale. Ma anche il fallimento del Governatore della Campania, Vincenzo De ... Leggi su anteprima24

TeleradioNews : Amministrative 2020: Italia Viva si apre ai comitati - Astra_x_Aspera : @1511maxi @ellyesse ...ben detto ! Ma qui'da noi' ogniqualvolta,in un incidente, disgrazia o similari c'è di mezzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Lista comitati Regionali, ora deMa guarda alla lista dei comitati. E anche i pentastellati anteprima24.it Vigneti e pesticidi: “La diocesi è andata avanti senza buona parte degli ambientalisti”

VITTORIO VENETO – «Il nostro movimento non ha mai accolto l'invito a partecipare ad un tavolo con i Consorzi in presenza di querele, diffide e intimidazioni contro gruppi e cittadini in lotta contro l ...

Comunali Roma, a un anno dal voto si profila un déjà vu: candidati calati dall’alto, cittadini disillusi

Manca meno di un anno alle prossime elezioni comunali di Roma e già si profila la serie di déjà vu che comprende l’”ascolto dei cittadini”, i “tavoli con i comitati”, le “iniziative sui territori”, co ...

VITTORIO VENETO – «Il nostro movimento non ha mai accolto l'invito a partecipare ad un tavolo con i Consorzi in presenza di querele, diffide e intimidazioni contro gruppi e cittadini in lotta contro l ...Manca meno di un anno alle prossime elezioni comunali di Roma e già si profila la serie di déjà vu che comprende l’”ascolto dei cittadini”, i “tavoli con i comitati”, le “iniziative sui territori”, co ...