Juventus-Torino, streaming e tv: dove vedere la 30a giornata di Serie A (Di sabato 4 luglio 2020) dove vedere Juventus-Torino in streaming e tv, 30a giornata di Serie A streaming e...

juventusfc : E' arrivato Mister #Sarri! ?? Segui il LIVE sulla sezione @JuventusTV integrata nel nostro nuovo sito e App [Dispo… - juventusfc : Il report delle parole del Mister ?? - TorinoFC_1906 : ????DERBY DAY???? ??Serie A ??Juventus ??Allianz Stadium ??Torino ?ore 17.15 ??SEMPRE FORZA TORO!?? #SFT - StoriaAmore79 : 'Contro il Torino non giochi!' Sarri rivoluziona la squadra, guardate chi fara' giocare! LA FORMAZIONE??… - MarcoOcchiuzzo : RT @juventusfc: Il report delle parole del Mister ?? -

La Juventus le ha vinte tutte dalla ripresa del campionato, ma Maurizio Sarri non abbassa la guardia, per di piu’ in vista del derby contro il Torino di domani pomeriggio alle 17:15. “Il calendario ...Dal derby della Mole di oggi pomeriggio a Napoli-Roma che domani sera chiude la 30ª giornata: tutti gli aggiornamenti dai campi di allenamento Dopo la giornata di pausa di ieri, oggi è tempo di rituff ...