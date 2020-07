Juventus, Paratici ammette: “Non mi aspettavo il ritorno di Buffon” (Di sabato 4 luglio 2020) Tra pochi minuti scenderà in campo raggiungendo uno storico record: il numero di presenze in Serie A. Oggi, nel derby di Torino, il portiere titolare della Juventus è Gigi Buffon, che arriverà a 648 partite nel massimo campionato italiano tra Parma e Juve. Ai microfoni di Sky Sport, così ha parlato il ds bianconero Fabio Paratici: “Se mi aspettavo il suo ritorno dopo il Psg? No, ma quando c’è stata l’opportunità l’abbiamo colta immediatamente. Siamo molto felici per Gigi, per me è un grande amico e da lui ho imparato molto. Sono doppiamente felice”.L'articolo Juventus, Paratici ammette: “Non mi aspettavo il ritorno di Buffon” CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

