Il focolaio di Vicenza: la storia del manager della Laserjet di Pojana Maggiore (Di sabato 4 luglio 2020) All’inizio del focolaio di Coronavirus SARS-COV-2 a Pojana Maggiore in Veneto si sapeva soltanto che era partito da un manager della Laserjet, azienda di carpenteria meccanica, ricoverato al San Bortolo di Vicenza e che si è sentito male dopo un viaggio all’estero e il rientro in azienda, quando è rimasto a contatto con colleghi e collaboratori oltre ad aver partecipato ad alcuni eventi pubblici. La storia del manager che non voleva rimanere in ospedale e del focolaio di Pojana Maggiore Poi pian piano sono usciti altri dettagli: l’uomo è rincasato in auto da un viaggio di lavoro in Bosnia con due colleghi e ha partecipato senza alcun timore ad appuntamenti professionali e incontri conviviali, fra cui uno con un centinaio di invitati. Ma di dettagli ne sono usciti altri durante la conferenza stampa di Luca Zaia in cui il presidente della ... Leggi su nextquotidiano

rtl1025 : ?? Improvvisa fiammata dei contagi #COVID?19 in #Veneto, regione dove la battaglia sembrava vinta e che invece ha v… - fattoquotidiano : Coronavirus, nuovo focolaio a Vicenza: 21 casi. Zaia: “Piano di isolamento per tutte le persone venute a contatto c… - Corriere : Il manager, la cena e il «no» al ricovero: com’è nato il focolaio che ha fatto infuriare il governatore - DossiCarla : RT @danielebanfi83: Che la storia del focolaio di Vicenza, dovuto ad un comportamento da imbecilli, sia di monito alle realtà lavorative ch… - FrancoMusiani : RT @danielebanfi83: Che la storia del focolaio di Vicenza, dovuto ad un comportamento da imbecilli, sia di monito alle realtà lavorative ch… -