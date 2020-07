Giordano Bruno, Grand tour e ritorno di un vecchissimo mercuriale serpente (Di domenica 5 luglio 2020) «Se si vogliono comprendere i Grandi pensatori dell’Umanesimo e del Rinascimento è essenziale collegare in modo organico filosofia e biografia, e valorizzare, di conseguenza, specialmente le fonti e i testi – in particolare quelli di carattere autobiografico». Questa la «persuasione teorica» da cui muove Il sapiente furore Vita di Giordano Bruno di Michele Ciliberto (Adelphi, pp. 812, € 22,00). Che funzioni in pratica lo si vede già in ciò che scrive di sé Bruno nel Sigillus sigillorum. Mentre Giordano era … Continua L'articolo Giordano Bruno, Grand tour e ritorno di un vecchissimo mercuriale serpente proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Giordano Bruno Giordano Bruno, Grand tour e ritorno di un vecchissimo mercuriale serpente Il Manifesto Roma, cani anti-droga a Campo de’ Fiori: via alla stretta sulla movida molesta

Saranno stati i video virali di degrado circolati nelle ultime settimane: dalla signora esasperata che lanciava vasi sui giovani che si prendevano a cazzotti per le vie di Trastevere, fino alla droga ...

Santa Maria Goretti/ Video, il 6 luglio si celebra la patrona delle vittime di stupro

Santa Maria Goretti si celebra come ogni anno il 6 luglio. La Beata è nata in una famiglia con numerosi famigli. Il padre di Maria, Luigi Goretti, morì quando Maria aveva nove anni. La famiglia fu cos ...

Saranno stati i video virali di degrado circolati nelle ultime settimane: dalla signora esasperata che lanciava vasi sui giovani che si prendevano a cazzotti per le vie di Trastevere, fino alla droga ...Santa Maria Goretti si celebra come ogni anno il 6 luglio. La Beata è nata in una famiglia con numerosi famigli. Il padre di Maria, Luigi Goretti, morì quando Maria aveva nove anni. La famiglia fu cos ...