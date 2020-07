Georgia Luzi accusa: «Un collega per il troppo amore mi lanciò una sedia. Ego spropositato ma mira scarsissima» (Di sabato 4 luglio 2020) Georgia Luzi Il troppo amore per il mestiere di conduttore e una richiesta di aiuto indirizzata non si è capito a chi sono le scusanti che Pierluigi Diaco ha usato per giustificare le sue intemperanze a Io e Te. In pochi, fortunatamente, comprendono e credono a questi ‘atteggiamenti riparatori’. E’ il caso di Georgia Luzi, da qualche stagione fuori dal giro che conta in TV, che ha deciso di levarsi un macigno proprio nei confronti di un collega (senza farne il nome) che per il ‘troppo amore’ le lanciò una sedia. La conduttrice si sfoga così in un lungo post su Instagram: “C’è chi sceglie il silenzio. E chi decide di esporsi. E ad entrambi va il mio rispetto. Nella mia vita lavorativa ci sono stati periodi in cui ho accettato e subito parole (e non solo) che forse avrei dovuto combattere ancor più ... Leggi su davidemaggio

