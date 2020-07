Coronavirus, aumentano i casi positivi in quasi tutte le Regioni: oggi altri 21 morti, tutti i DATI e i DETTAGLI (Di sabato 4 luglio 2020) I dati sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati altri 21 morti, 477 guariti e 235 nuovi casi su 51.011 tamponi. Appena lo 0,46% dei test processati è risultato positivo, percentuale identica a quella di ieri. Anche oggi i nuovi casi sono concentrati nelle Regioni del Centro/Nord, ma più diffusi su tutto il territorio: 95 in Lombardia, 51 in Emilia Romagna, 31 nel Lazio, 11 in Piemonte, 9 in Toscana, 8 in Friuli Venezia Giulia, 7 in Abruzzo, 5 in Trentino Alto Adige, 4 in Veneto e in Liguria. Adesso il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 241.419 casi totali 34.854 morti 191.944 guariti Fortunatamente continuano a diminuire le ospedalizzazioni, le persone attualmente positive e quelle ricoverate. Attualmente, infatti, in Italia abbiamo 14.621 soggetti positivi al Covid-19. Questi ... Leggi su meteoweb.eu

