Concorso Polizia: idonei aspiranti allievi riammessi con emendamento al Dl rilancio (Di sabato 4 luglio 2020) Un emendamento approvato permette a dei giovani aspiranti poliziotti che avevano partecipato ad un Concorso della Polizia di Stato, le cui regole erano cambiate in corso d'opera, di soddisfare finalmente la loro aspirazione Leggi su firenzepost

ROMA – «Approvato! Ci abbiamo lavorato tanto e in tanti, da due anni, sono contento che ci sia un emendamento approvato che porta la mia prima firma e che permette a dei giovani aspiranti poliziotti c ...É un extracomunitario di 37 anni sorpreso dalle telecamere con la compagna mentre utilizza indebitamente la carta di credito rubata poco prima in una casa Luca Tronchetti / LUCCA Sono bastati 20 giorn ...