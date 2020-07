Calzedonia, dalla parte dell’ambiente (Di sabato 4 luglio 2020) La moda tiene alta la bandiera della sostenibilità. A rinnovare il proprio impegno in questa direzione è il Gruppo Calzedonia che, tra i vari obiettivi volti a ridurre l’impatto ambientale, c’è anche l’eliminazione della plastica monouso negli imballaggi B2C entro il 2025, e negli imballaggi B2B entro il 2030. Leggi su vanityfair

Il Gruppo rinnova il suo impegno a favore dell'ambiente adottando una serie di misure e soluzioni per ridurre l'emissione di plastica pari a 75 tonnellate La moda tiene alta la bandiera della sostenib ...II Gruppo Calzedonia da sempre pone massima attenzione non solo alla qualità dei propri prodotti, ma anche al tema ambientale mettendo in moto processi produttivi responsabilil e diverse soluzioni che ...