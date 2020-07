Belen Rodriguez non commenta la presunta “storia tra De Martino e Alessia Marcuzzi” ma spunta un particolare (Di sabato 4 luglio 2020) Abbiamo visto Belen divertirsi a Capri subito dopo la pubblicazione di una Instagram Story nella quale Stefano De Martino smentisce di avere una storia con Alessia Marcuzzi (qui le “puntata precedenti”). Ora però c’è chi fa notare un altro particolare: gli utenti social si sono accorti che proprio ieri, prima che Dagospia lanciasse il “flash” sul presunto flirt tra Marcuzzi e De Martino, Belen ha postato una foto e ha citato “Bella senz’anima” di Riccardo Cocciante. Uno dice, è allora? Agli amanti del gossip (e qui siamo al livello di una soap opera di grande successo) non sfugge nulla: la canzone fu cantata da Emma Marrone ad Amici proprio dopo il tradimento di Stefano De Martino, ai tempi della loro relazione. Messaggio (nemmeno troppo) criptato? Intanto la showgirl, come mostra un’altra foto postata su ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il conduttore e ballerino in un video smentisce la relazione con la conduttrice dell’Isola dei famosi e promette ‘Se mi innamoro me lo dico’ “Ho appena attaccato il telefono con Alessia e con Paolo e ...

