L’ossessione di Trump e un paese in ginocchio (Di sabato 4 luglio 2020) Panico nei corridoi della Casa bianca. Così, un articolo del «New York Times» descriveva la reazione dello staff presidenziale quando, la mattina presto di domenica scorsa, Trump ha condiviso via Tweet il video di un suo supporter che urlava «White Power!» a un gruppo di manifestanti pro Black Lives Matter, in una comunità per anziani della Florida. Ci sono volute circa tre ore perché i consiglieri del presidente (e le rimostranze dell’unico afroamericano tra i repubblicani del Senato) convincessero Trump … Continua L'articolo L’ossessione di Trump e un paese in ginocchio proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

