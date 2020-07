La trincea pugliese di Emiliano tra Fitto, Renzi e i 5 stelle (Di venerdì 3 luglio 2020) A Settembre l’Italia torna a confrontarsi con le elezioni. Verranno eletti i Presidenti di sette Regioni: Campania, Liguria, Marche, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto e Puglia. Saranno le prime consultazioni post Covid 19, dove post non sta per dopo l’epidemia ma per dopo la sua scoperta. Un particolare non da poco: è troppo presto per considerarla superata e questo condizionerà anche le scelte degli elettori. Saranno influenzate dalla recrudescenza o meno del virus e da quale situazione economica e sociale vivranno … Continua L'articolo La trincea pugliese di Emiliano tra Fitto, Renzi e i 5 stelle proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Voli diretti e giornalieri da Milano Malpensa a Brindisi annunciati a inizio giugno, messi in vendita sul sito ufficiale e poi cancellati a pochi giorni dal decollo. In sostituzione alcuni collegament ...

