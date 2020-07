Highlights e gol Salernitana-Juve Stabia 2-1: Serie B 2019/2020 (VIDEO) (Di venerdì 3 luglio 2020) Il VIDEO delle azioni salienti di Salernitana-Juve Stabia, match valido per la trentaduesima giornata della Serie B 2019/2020 e conclusosi con il punteggio di 2-1 in favore del club granata, seppur in inferiorità numerica per buona parte dei 90′ regolamentari. Le marcature di Akpa Akpro e Gondo hanno vanificato quella di Forte, garantendo alla compagine di Salerno un importante successo. Di seguito gli Highlights del match. Leggi su sportface

