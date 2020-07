Fiorentina, si punta a De Rossi come prossimo allenatore: i dettagli (Di venerdì 3 luglio 2020) Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina avrebbe individuato in Daniele De Rossi il profilo giusto per la panchina La Fiorentina sembra che abbia deciso: Daniele De Rossi sarà molto probabilmente il suo pRossimo allenatore. Dopo aver dato il proprio addio al calcio giocato alla fine dell’esperienza col Boca, l’ex capitano della Roma ha messo nel mirino un futuro da tecnico e l’inizio della nuova carriera potrebbe essere davvero col botto. Segnato, quindi, il destino di Beppe Iachini. Secondo Sky la Fiorentina avrebbe scelto l’ex centrocampista della Roma come allenatore della pRossima stagione. Servirà comunque una deroga apposita affinchè De Rossi possa allenare la Viola a partire dalla pRossima stagione. Egli infatti non possiede ancora il patentino per sedere in panchina in quanto non ha potuto frequentare il corso a ... Leggi su calcionews24

infoitsport : Sky Sport, la Fiorentina punta De Rossi come allenatore del futuro - infoitsport : Calciomercato: la Fiorentina punta De Rossi come allenatore - infoitsport : Di Marzio: “La Fiorentina punta De Rossi come allenatore del futuro” - _SiGonfiaLaRete : Clamoroso: la #Fiorentina punta #DeRossi come prossimo tecnico - Fiorentinanews : Di Marzio: “La Fiorentina punta De Rossi come allenatore del futuro” -