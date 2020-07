Copenhagen: statua della Sirenetta vandalizzata con scritta antirazzista (Di venerdì 3 luglio 2020) La statua della Sirenetta, il personaggio nato dalla penna dello scrittore Hans Christian Andersen, e simbolo di Copenaghen, in Danimarca, è stata vandalizzata con la scritta in inglese ‘racist fish‘ (‘pesce razzista’), apparso sulla pietra che fa da base all’opera all’entrata del porto Leggi su firenzepost

Corriere : Vandalizzata la Sirenetta a Copenaghen. Sulla statua compare la scritta: «Pesce razzis... - FirenzePost : Copenhagen: statua della Sirenetta vandalizzata con scritta antirazzista - umbertosecondo : RT @Corriere: Vandalizzata la Sirenetta a Copenaghen. Sulla statua compare la scritta: «Pesce razzis... - hugored : Vandalizzata la Sirenetta a Copenaghen. Sulla statua compare la scritta: «Pesce razzista» - StefanoAndriano : RT @Corriere: Vandalizzata la Sirenetta a Copenaghen. Sulla statua compare la scritta: «Pesce razzis... -

Ultime Notizie dalla rete : Copenhagen statua

SiViaggia

COPENHAGEN – La statua della Sirenetta, il personaggio nato dalla penna dello scrittore Hans Christian Andersen, e simbolo di Copenaghen, in Danimarca, è stata vandalizzata con la scritta in inglese ‘ ...Vandalizzata la Sirenetta di Copenaghen: "Pesce razzista" Graffitti con la scritta "Pesce razzista". La Sirenetta sfregiata per l'ennesima volta nella notte tra il 2 e il 3 luglio. A gennaio, il simbo ...